Per un litigio lancia giù dalle scale il cane del coinquilino - Cronaca dal Nord Ovest

Nel pomeriggio di ieri una volante della Polizia di Stato di Novara è intervenuta in via Tarantola, nel quartiere di S.Andrea, per sedare una lite tra due persone.Sul posto gli agenti hanno purtroppo constatato che a subire le conseguenze di una futile discussione tra due cittadini di origine marocchina di 41 e 24 anni è stato un cane di razza pitbull.

Sembra che l’animale sia stato gettato dalla rampa delle scale da uno dei due litiganti. Ancora non è chiara la dinamica: pare che uno dei due ragazzi non sopportasse più la presenza del coinquilino in casa. Da qui il gesto, per convincerlo ad allontanarsi dall’alloggio.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: prontamente è giunta sul posto un’autombulanza con personale veterinario per il trasporto dell’animale presso l’Istituto Veterinario di Novara dove ha ricevuto le cure del caso. Il cane adesso è sotto osservazione, è in condizioni critiche ma stabili. È stato affidato all’associazione “Amici dei Gatti Onlus”.

I presunti autori del fatto non rivedranno mai più l’animale: sono stati infatti deferiti all’autorità giudiziaria per il reato maltrattamento di animali e rischiano da 3 a 18 mesi di carcere.