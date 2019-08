Trovato il cadavere di un uomo in un canale a Cavaglià

Un automobilista di passaggio in strada della Mandria a Cavaglià, davanti all'Una Golf Hotel, intorno alle 10 di oggi martedì 13 agosto, ha notato il corpo di un uomo galleggiare all'interno di un canale largo circa 5 metri. Avvisati i soccorsi, i vigili del fuoco di Biella hanno provveduto al recupero della salma per affidarla all'equipe del 118 che ne ha constatato la morte; sono arrivati all'indirizzo anche gli uomini del reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri di Biella che si occupano delle indagini. Da una prima indiscrezione si tratterebbe di un uomo dall'apparente età di 70 anni, caduto in acqua probabilmente da poche ore. La zona è presidiata dai carabinieri di Cavaglià. Seguiranno aggiornamenti.