Festeggia il 18esimo compleanno ma i vicini allertano i carabinieri per musica alta

Doppio intervento dei militari, nel week end scorso, per musica ad alto volume. Il primo è avvenuto alle 23,40 nelle vicinanze della piazza della Chiesa a Magnonevolo. Una ragazza stava festeggiando il suo 18esimo compleanno e forse la musica era più forte del previsto.

Il secondo caso a mezzanotte in strada alle Fucine vicino a via Coppa a Chiavazza. Festa in corso anche in questo caso al polivalente. Con la presenza dei carabinieri tutto è tornato alla normalità.

