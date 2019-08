In arrivo la festa patronale, tre giorni di spiritualità a Cossato

Conto alla rovescia per la festa patronale di Cossato. Domani, mercoledì 14 agosto, si svolgerà la recita del Santo Rosario (ore 20.30) con la solenne processione per le vie della città (via Mazzini, via Amendola, Stazione, viale Pajetta, via Mazzini). A presiedere la funzione il vescovo di Biella, Roberto Farinella.

Giovedì 15, invece, accoglienza delle autorità in piazza con la santa messa solenne alle 10.30 e aperitivo finale dei priori all'esterno della chiesa parrocchiale. Infine, venerdì 16 agosto ci sarà la memoria di San Rocco, con la messa delle 8 e la benedizione degli animali domestici, sempre in piazza alle 11.