Finale da applausi per la festa patronale di Ponderano

Si è concluso domenica sera con un suggestivo concerto in piazza della banda musicale Rossini, la festa patronale di Ponderano organizzata dalla pro loco locale. Tre appuntamenti molto intensi dedicati alla cultura , alla beneficenza e allo stare insieme: venerdì in chiesa il concerto “Pioggia di Stelle” dove due grandi voci, Francesca Lanza e Matteo Bertarelli accompagnati dal maestro Beniamino Calciati hanno meravigliato i presenti con le loro performance.

Sabato la cena di gala al Giardino dei Platani allestito a festa per un “evento nell’evento”. Oltre alla cena a base di panissa e rane preparate dagli Amici di Arro in onore dal Santo patrono, in un Giardino dei Platani allestito a gran festa, è stato consegnato alla dottoressa Perona del reparto pediatrico dell'ospedale di Ponderano lo strumento acquistato con il ricavato del Progetto una Goccia per un Sorriso, già alla terza donazione.

“Doverosi i ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato e alle persone che hanno contribuito alla perfetta riuscita delle tre serate – spiegano - Un ringraziamento particolare a tutti i nostri sostenitori ,ai volontari e agli sponsor , all’amministrazione, alla protezione civile e alla polizia comunale”.