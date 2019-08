Partitella in famiglia al Pozzo, primi minuti nelle gambe per La Biellese di Peritore

Prosegue la preparazione della Biellese, in vista della nuova stagione in Eccellenza. Ieri, domenica 11 agosto, allo stadio Pozzo di Biella, si è tenuta la partitella in famiglia. Un'occasione preziosa per il mister Pier Luca Peritore di provare i primi meccanismi in campo e testare la condizione fisica del gruppo, al lavoro soltanto da lunedì pomeriggio.

Al termine dei 70' regolamentari, il punteggio di gara si è fermato sul 6 a 1 a favore dei rossi, in rete con Cabrini, Mercandino e Messina. Di Gallo il gol della bandiera dei bianchi. La compagnia laniera continuerà ad allenarsi nei prossimi giorni, in vista del prossimo test amichevole, in programma martedì a Chieri, alle 16.

Questo il tabellino di gara:

La Biellese Rossi vs La Biellese Bianchi 6-1

Reti: 18', 21' e 34' Cabrini (Ros), 22' Gallo (Bia), 14' st e 18' st Mercandino (Ros) e 21' st Messina (Ros).

La Biellese Rossi: Bastianelli; Bocca, Grancitelli, Nicoletta, Cremonte; Gila G., Gila D., Favre; Messina, Mercandino; Cabrini.

La Biellese Bianchi: Piacenza; Gallo, Muzzolon, Naamad, Sella; Castagna, Scardoni, Emanuele (Amodeo), Facchetti; D’Antoni, Bottone. A disposizione: Amodeo.

Allenatore: Peritore.