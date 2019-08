Alla "Caminaa Dla Val Sabbiola" primeggiano Mattia Bertoncini e Clara De Filippi

Si è corsa domenica 11 agosto, una delle classiche Valsesiane di podismo più conosciute, la 45esima edizione della “Caminaa Dla Val Sabbiola” una corsa in montagna, approvata Fidal, che si è tenuta in frazione Solari di Sabbia, a Varallo Sesia. 71 i partecipanti al via delle categorie competitive oltre ad alcuni camminatori con ragazzi e bambini al seguito su di un percorso molto bello della lunghezza di 6 chilometri, che si inerpicava partendo dalla frazione di Sabbia sino ad arrivare sino a Salaro.

Tempo soleggiato e percorso che è iniziato in salita, su asfalto, per poi entrare in un bosco su una mulattiera con un mangia e bevi immerso nel verde. Tra gli uomini, primo all’arrivo, Mattia Bertoncini del Gsa Valsesia , seguito da Nicolo’ Fontana dello Sport Project Vco e terzo Claudio Guglielmetti del Gs Fulgor Prato Sesia. Tra le donne, prima Clara De Filippi del Atletica Valsesia, seconda Michelle Gnoato del Gsa Valsesia e terza Valeria Bruna del Gaglianico.