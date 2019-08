Passa il Ferragosto al Relais Santo Stefano

Pochi giorni d'attesa e poi sarà finalmente Ferragosto. Per quella giornata, il Relais Santo Stefano di Sandigliano propone una grande promozione.

L’intera giornata comprenderà: l’ingresso e la permanenza in piscina, con la possibilità di usufruire di lettini e ombrellone; il pranzo con tre portate a scelta dal menù dello chef, dedicato al Ferragosto e una merenda a base di frutta fresca a metà pomeriggio con un cocktail/aperitivo di fine giornata. L’ingresso è previsto dalle10 in poi e il pacchetto avrà il costo di 50 euro per gli adulti e 25 per i bambini.