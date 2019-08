Corso di Yoga, Shiatsu e raccolta delle erbette al Casolare dei Campra a Graglia

Tre corsi estivi al Casolare dei Campra, Cà di Celeste e Rosa a Graglia.

Il primo di Yoga a cura di Roberta Masera, insegnante di yoga e operatrice del benessere è iniziato lunedì scorso, 5 agosto alle 18,30, dove si sono trattate le basi, asana, pranayama e movimento. Proseguirà sempre alle 18,30 per i successivi 3 lunedì successivi: lunedì 12 agosto, lunedì 19 agosto e lunedì 26. Il 12 agosto si esplorerà il concetto di meditazione, per trovare l’armonia con se stessi. Il 19 agosto Yin Yoga, le asana della salute e del benessere. Infine il 26 agosto Chakra Yoga, in contatto con le proprie energie. È consigliato munirsi di abiti comodi ed è gradito un tappetino o un telo.

Il secondo corso inizierà martedì 13 agosto alle 18,30 ed è quello di Shiatsu. Con la presentazione del dottor G.A. Campra, psicologo e psicoterapeuta. Martedì 13 si parlerà delle tecniche base e verranno date alcune indicazioni. Il secondo e ultimo appuntamento con il corso sarà mercoledì 28 agosto sempre alle 18,30. Dove si imparerà a fare un massagio shiatsu. Anche qui è consigliato munirsi di abiti comodi ed è gradito un tappetino o un telo.

Infine il terzo corso al Casolare dei Campra, composto da un unico incontro martedì 27 agosto alle 18,30, tratterà di Andar per erbette e sarà a cura della guida naturalistica Anna Pepe. Durante il corso si daranno consigli e avvertenze per la raccolta delle erbe spontanee usate in cucina e si risponderà a tutte le curiosità. A seguire ci sarà un aperitivo a tema.

Tutte le lezioni durano 1 ora e mezza. Per prenotarsi, entro il giorno precedente al corso, contattare Anna al 3397488620, Giuseppe al 3395405600, Roberta al 3347110047.