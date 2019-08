Scontro auto-moto sulla Coggiola-Trivero, ferito centauro lombardo

È stato trasportato in codice giallo il motociclista coinvolto ieri mattina, intorno alle 10, in un incidente stradale sulla strada provinciale 113 Coggiola-Trivero. Per cause ancora da accertare, la moto si è scontrata con un'auto: illeso il conducente, un 68enne di Portula, mentre il centauro è stato portato all'ospedale di Ponderano dai sanitari del 118. Al momento non si conoscono le condizioni di salute dell'uomo, un 36enne di Samarate, e la prognosi resta riservata. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri, intervenuti per primi sul posto.