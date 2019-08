Incendio a Gaglianico, le immagini impressionanti sui social FOTO e VIDEO

Brusco risveglio per il Biellese. Questa mattina, poco prima delle 5, un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato all'interno della ditta Bergadano, a Gaglianico. Dai primi istanti, moltissimi utenti hanno postato sui canali social ciò che stava accadendo immortalando, con i propri smartphone, i vari momenti dell'incendio in un mix di paura e forte preoccupazione.

Ma non solo. In tanti hanno notato l'imponente colonna di fumo a diversi chilometri di distanza: a Vigliano Biellese, a Candelo, a Ponderano, dal Piazzo di Biella e, perfino, a Pettinengo. Ora l'incendio è sotto controllo in attesa del pieno spegnimento da parte delle squadre dei vigili del fuoco.