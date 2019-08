Gaglianico: Grosso incendio sulla Trossi, imponente la macchina dei soccorsi. Residenti devono tenere le finestre chiuse FOTOGALLERY

Le sirene di molti mezzi dei Vigili del Fuoco hanno rotto il silenzio poco fa, poco dopo le 6, a Gaglianico Un grosso incendio si è sviluppato nei capannoni dell'azienda Bergadano, e, al momento, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme che hanno avvolto la struttura. C' è molta apprensione anche per le aziende circostanti specialmente la Nuova Assauto dove alcune auto nel parcheggio hanno già preso fuoco. Pattuglie dei Carabinieri, arrivati sul posto in supporto, stanno presidiando la zona.

Chiusa la Trossi tra le due rotonde. Pericolo di esalazioni per i residenti.

Sulla nostra pagina facebook la diretta delle operazioni.

https://www.facebook.com/www.newsbiella.it/videos/354347112178231/

Seguiranno aggiornamenti