Temporali, grandine e raffiche di vento in arrivo. È di nuovo allerta gialla nell'Alto Piemonte

Sarà ancora una giornata all'insegna del maltempo dopo le piogge consistenti di ieri pomeriggio in buona parte della regione Piemonte. È quanto scrive l'ultimo bollettino dell'Arpa Piemonte che, in una nota, spiega come “nella giornata di ieri, il flusso umido dai quadranti sudoccidentali, associato al lento avvicinamento di una saccatura atlantica, ha determinato una marcata instabilità sul Torinese e sul Piemonte nordoccidentale”.

Come testimoniato con foto e articoli, allagamenti, alberi caduti e tegole giù dai tetti si sono verificate a Torino e nelle zone limitrofe a causa del violento nubifragio. Una vera e propria bomba d'acqua verificatasi in poco meno di un'ora. Nella sua nota, l'Arpa prosegue specificando che oggi pomeriggio “proseguirà l'attività temporalesca sulla regione, a causa dell'intenso flusso sudoccidentale che continua ad affluire dalla saccatura atlantica e che favorirà l'innesco di celle temporalesche, associate anche a grandine e raffiche di vento. I valori di pioggia cumulati più importanti sono attesi sul Verbano, dove già in mattinata sono caduti 80 mm in poche ore. Dalla serata è attesa un’attenuazione dei fenomeni con esaurimento in nottata. Permane l’allerta gialla sulla maggior parte del territorio regionale”.