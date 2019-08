Le strade a Valdilana sono come il formaggio svizzero: con i buchi. La protesta di una residente

Riceviamo e pubblichiamo. "Mi rivolgo a voi sperando che questa mia possa essere da spunto per il comune di Valdilana. Percorro la strada da Mongrando a Valle Mosso e viceversa praticamente quasi tutti i giorni da circa diciassette anni. Lavoro alla Casa di Riposo Reda di Valle Mosso. Ho visto negli anni molti cambiamenti positivi. Ma ultimamente credo si sia un pò perso di vista il problema buche stradali. Non voglio entrare in merito a ciò che è successo al povero ciclista qualche tempo fa..... Ma resta il fatto che non è ancora stato fatto nulla per rendere il manto stradale più sicuro. Mi riferisco soprattutto alla rotatoria che va sul ponte dello Strona verso le gallerie. È un unico buco. Quando piove addirittura i "solchi" dove manca l asfalto tendono a portarti fuori strada. Spero di poter vedere risolta questa situazione in breve tempo. Sia per gli automobilisti che soprattutto per i motociclisti. Un altro brutto incidente non se lo augura proprio nessuno. Grazie".