Chiavazzese scatenata in questo mese di agosto. In queste ore, la società biellese ha ufficializzato l'arrivo del portiere Gregorio Gros Jacques. Il nuovo giocatore blu-cremisi, classe '97, andrà a formare la coppia di portieri insieme a Matteo Pedrina. Gros Jacques, dopo aver indossato la casacca dell’Oleggio in Promozione, ha militato lo scorso anno nell’East Central College Falcons, compagine statunitense.