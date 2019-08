Agosto a Callabiana prosegue nel segno del successo e del divertimento. E stasera va in scena il Caciucco

Un'altra serata se ne è andata divertendo tutti i presenti. L'equipe di Agosto a Callabiana continua a sfornare piatti, grigliate e molto altro seguiti dalla musica, la buona musica proposta per il dopo cena. Anche ieri sera è stato un altro successo. Si chiude così la prima settimana di festeggiamenti in attesa di questa sera, (piatto del giorno il Caciucco), per proseguire martedì 13 agosto con il fritto misto alla piemontese, del pranzo di Ferragosto per calare il sipario prossimo sabato 17 agosto.

"Negli anni abbiamo cercato di fare sempre migliorie -commenta il sindaco Lorenzo Vercellotti- e forse in questa edizione 2019 abbiamo raggiunto un successo dal sapore molto particolare. Il bilancio finora è veramente positivo, abbiamo ricevuto tantissime persone, dato fondo a tutti i cibi preparati e il srvizio non è inciampato in problematiche. Un grazie a tutte le persone che ci vengono a trovare, ma se permettete, a tutti i volontari, in arrivo da tanti comuni del Biellese, che permettono il successo della festa. Stasera proponiamo per cena il Caciucco. Inutile dire che vi aspettiamo".