Si ribalta con il trattore, anziano agricoltore muore in un canale - Cronaca dal Nord Ovest

Dramma a Garbagna Novarese: un agricoltore di 82 anni era a bordo del suo trattore, quando, per cause ancora in fase di ricostruzione, si è ribaltato con il mezzo ed è caduto in un canale che scorre nella zona.

I soccorsi, giunti rapidamente nel luogo dell’incidente hanno constatato che il guidatore del mezzo, ormai completamente sommerso dall'acqua, non era nella cabina. I vigili del fuoco lo hanno trovato poco più avanti dove era stato trascinato dalla corrente. Il personale del 118 lo ha intubato, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.