Scardinata la porta d'ingresso, i ladri piazzano il colpo a Cossato

In vacanza i proprietari e i ladri ne approfittano per mettere a segno il furto a Cossato in via Amendola, in questi giorni. Una volta scardinata la porta d'ingresso i malviventi sono entrati nell'abitazione per far razzia di monili in oro. Ad accorgersi del fatto è stata un'amica di 54 anni e residente a Mottalciata che ha immediatamente avvisato i carabinieri. Il danno è ancora da quantificare. Indagini affidate ai militari.