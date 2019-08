Pianta in mezzo alla strada sulla provinciale Lessona-Masserano, in azione i vigili del fuoco

Intorno alle 19 di oggi, domenica 11 agosto, i vigili del fuoco del distaccamento di Cossato sono intervenuti sulla strada provinciale 227 Lessona-Masserano per una pianta crollata in mezzo alla carreggiata. Giunti sul posto, hanno provveduto a rimuovere l'albero ripristinando in tempi rapidi il collegamento.