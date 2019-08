Auto contro bici a Sordevolo. Il ciclista finisce in ospedale

Saranno i carabinieri a stabilire la dinamica dell'incidente successo ieri alle 10,50 in via Bona a Sordevolo. Ad essere coinvolti sono stati un ciclista e un'auto tipo Kia Picanto condotta da un 34enne del paese della Valle Elvo. Il ciclista, un 62enne del basso biellese è stato soccorso dai sanitari dell'ambulanza del 118 e trasportato in codice verde all'ospedale di Ponderano per accertamenti. L'uomo è in attesa della prognosi.