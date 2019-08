L'Agosto in Festa di Netro ingrana la terza, 300 commensali alla cena piemontese FOTOGALLERY

Sempre più pubblico a Netro. Dopo il buon successo della Festa della Birra, grande partecipazione ai primi eventi in programma di Agosto in Festa, tradizionale manifestazione estiva realizzata durante la settimana di Ferragosto. Dopo l'ottimo esordio del teatro dialettale in piazza, 300 persone hanno preso parte ieri sera, sabato 10 agosto, alla cena tipica piemontese, preparata con cura dai cuochi della pro loco locale. Gradite le variegate degustazioni di piatti tipici della nostra regione, così come le esibizioni musicali di Paolino & Alessia per un totale di 500 passaggi nel corso di serata.

Oggi, invece, giornata all'insegna dello sport, con la partecipazione di una decina di squadre al torneo di pallavolo: le premiazioni si svolgeranno stasera con la grande grigliata finale (meteo permettendo). Soddisfatti i membri della pro loco di Netro: “Il pubblico ha risposto positivamente e la maggioranza dei commensali ha gradito l'offerta del nostro programma”.

Ma gli appuntamenti non terminano certamente qui: domani, lunedì 12 agosto, alle 21.30 il paese di Netro ospiterà il gruppo vocale “Le nostre valli”, con ingresso gratuito e possibilità di cenare presso lo stand gastronomico della pro loco a partire dalle 20. Martedì 13, alle 20, ci sarà una novità: Cena Tipica Spagnola, dove i cuochi si cimenteranno nel preparare la paella accompagnata dalle famose tapas e un fiume di sangria e musica dal vivo con Claudio.

A Ferragosto i festeggiamenti inizieranno dalle 16 con la tradizionale mostra dell’artigianato e prodotti tipici fino a tarda serata. Numerose le iniziative che accompagneranno la giornata, con stand gastronomico (aperto dalle 19.30) e il banco di beneficenza; inoltre, ci sarà la possibilità di visitare l'Ecomuseo del ferro presso le Off. Bono (dalle 14 alle 18),in attesa dell'esibizione in piazza del gruppo musicale Gemini 2011 e tanto altro ancora.

Al termine della manifestazione, ci terrà un meraviglioso spettacolo pirotecnico, con orario d'inizio alle 22.30. Ancora un appuntamento per venerdì 16 agosto. Alle 11.30 verrà distribuita la polenta concia in piazza san Rocco a cura della Banda Musicale di Netro. Per informazioni contattare il numero 3465821561 mentre prenotare la cena contattare Alimentari Anna al numero 3713572348.