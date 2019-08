Riunione straordinaria del consiglio comunale di Cavaglià

ll sindaco di Cavaglià, Mosè Brizi, ha convocato per martedì 13 agosto, alle 18:30 presso la sala convegni di Via Vercellone 1, una sessione straordinaria del consiglio comunale, in cui l'assemblea dovrà discutere un'interrogazione ed una mozione presentate dal gruppo consigliare "Uniti per Cavaglià".

L'ordine del giorno prevede inoltre lo scioglimento consensuale anticipato della convezione con i Comuni di Dorzano e Carisio in merito all'esercizio in forma associata del servzio di segreteria comunale.