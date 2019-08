Si insedia il nuovo CdA della Casa del Sorriso di Andorno Micca

Venerdì si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione della residenza per anziani Casa del Sorriso di Andorno Micca.In linea con la normativa che prevede la nomina, da parte del sindaco, dei consiglieri e del presidente dell'organo amministrativo dell'ente a seguito di una manifestazione d'interesse ad evidenza pubblica, è entrato in carica il nuovo CdA, i cui componenti sono: Francesco Francesa Gherra nel ruolo del presidente; vicepresidente sarà Edoardo Magenga mentre Pietro Policante, Mirco Maina e Claudia Moda sono i consiglieri.

"Innanzitutto un pensiero ed un ringraziamento da parte mia e di tutti gli andornesi va ai componenti del cda uscente: in particolare all'onorevole Cristina Patelli, a Gianni Cossar, Cesare Varvelli e al presidente Piero Cavagna, che con grande dedizione e spirito di sacrificio hanno gestito la nostra casa di riposo in maniera impeccabile facendola uscire da una situazione particolare e riportando i conti e la gestione sulla via della normalità assicurando un futuro di sicura crescita e prospettiva – afferma il sindaco di Andorno Micca Davide Crovella - Un sincero augurio di buon lavoro ai nuovi consiglieri nel segno della continuità amministrativa, con la consapevolezza che la Casa del Sorriso è tra le realtà più importanti del territorio. Un motivo d'orgoglio é la linea che si è voluto dare a questo CdA. Persone giovani ma con un curriculum di tutto rispetto che sapranno ben operare nell'interesse dell'ente."