Bioglio: tecnici al lavoro per il ripristino della tubazione dell'acquedotto

Anche di domenica a Bioglio si lavora per sistemare una perdita dell'acquedotto. Comuni Riuniti srl sta intervenendo in frazione Sanguinetti per una rottura della tubazione. Nel pomeriggio si prevede una una breve interruzione del servizio idrico. Attenzione anche alla viabilità per i mezzi in movimento e per gli scavi in banchina. Grazie per la collaborazione. Il consiglio del sindaco Stefano Ceffa apparso sulla pagina social: "Non accendere la lavatrice o la lavastoviglie perché l'assenza di acqua prevista per pochi minuti potrebbe danneggiarle. Buona domenica".