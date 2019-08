Più di 800 al Valle Oropa Trail, un esercito contro i tumori pediatrici FOTOGALLERY

"Decisamente un successo", così collaboratori e partecipanti hanno definito la seconda edizione della Valle Oropa Trail, corsa non competitiva in favore del UGI (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini). Tutto il ricavato delle iscrizioni verrà infatti donato all'associazione. Più di 800 tra camminatori e corridori sono partiti da frazione Valle di Pralungo e hanno imboccato il sentiero D3 che, in 4,5 km circa e con un dislivello di 500 mt porta direttamente al Santuario di Oropa. Un percorso breve ma duro, che ha messo alla prova gli atleti. A tagliare per primo il traguardo nella categoria maschile è stato Massimiliano Barbero Piantino, biellese e iscritto all'Altetica Saluzzo. Secondo Silvio Balzaretti dell'Atletica Monterosa Fogu Arnad, terzo Matteo Biolcati Rinaldi del Biella Running. Per le donne a tagliare per prima il traguardo è stata Lara Giardino del Biella Running, seconda Angelica Bernardi sempre del Biella Running e terza Valeria Bruna dell'ASD Gaglianico '74. Dopo la fatica è arrivato il ristoro e una buona cena, inclusa nell'iscrizione, che ha concluso una bella serata per le famiglie e per la lotta contro i tumori pediatrici.

A organizzare per il secondo anno di fila la corsa è Nico Guarnieri di Candelo, papà di Vittorio. "Sono un papà UGI - commenta Nico - , questo è l'appellativo che ti guadagni se hai la sfortuna di dover portare il tuo bambino a fare lunghe terapie a Torino. I volontari dell'UGI diventano dei 'salvatori'. Ci hanno trovato un alloggio per i periodi di terapia di Vittorio".

Dopo il successo dei 650 iscritti dello scorso anno e l'assegno di 7.500 euro donato all'associazione, Nico ha deciso di riproporla con l'aiuto di associazioni e amici, che già per la prima edizione avevano abbracciato l'iniziativa. "Purtroppo Vittorio ha avuto una ricaduta - continua Nico -, questo ha fatto vacillare me e mia moglie. Ma adesso sta di nuovo bene, 1 mese fa siamo tornati a Torino per un controllo: è tutto a posto". La guarigione ha rinnovato la voglia di impegnarsi per la corsa, un modo per festeggiare questa bella notizia. E così hanno fatto.

"E' stato una serata di festa - conclude Nico -. Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato e si sono stretti a noi. Anche le 3 volontarie dell'UGI venute a Pralungo per l'occasione. Grazie. Abbiamo sicuramente ricevuto di più di quello che abbiamo dato".

L'assegno quest'anno supererà sicuramente quello dell'anno precedente, sarà un piccolo aiuto per la ricerca che molto sta ottenendo negli anni. Si pensi che a oggi su 100 bambini "solo" 13 non riescono a combattere la malattia. Sono ancora troppi, l'obiettivo è di salvarli tutti. Molto presto.