Poche ore di attesa per la tradizionale gara di bocce realizzata dalla pro loco di Riabella, caratteristica frazione di Campiglia Cervo. Domani, domenica 11 agosto, tutti in pista a partire dalle 9.30. In caso di maltempo, si valuterà se rimandare o annullare la gara.

Nel frattempo, nella mattinata di oggi, 10 agosto, i bambini fino a 14 anni hanno potuto cimentarsi nelle diverse gare in programma. Si ricorda che il pranzo sarà curato dai partecipanti, con portate e piatti da picnic.