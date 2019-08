Polenta Concia in alpeggio, torna la festa incontro all'Artignaga

Una bella passeggiata per assaporare tutto il gusto della tradizione. Una festa per tutta la famiglia. Domenica 18 Agosto sarà come sempre la polenta concia, con formaggio Macagn d’alpeggio orgoglio delle valli biellesi, la protagonista della tradizionale festa incontro all'Alpe Artignaga organizzata dalla sezione CAI di Mosso, comune di Valdilana. La distribuzione avverrà dopo le 12 e non occorre prenotarsi. Per informazioni contattare il numero 3314000124. In caso di cattivo tempo l’evento verrà spostato a domenica 25 agosto.

Situato a 1373 metri, l'Alpe Artignaga è raggiungibile a piedi (4 ,5 km) da un facile e ombreggiato sentiero che parte dal Bocchetto Sessera. In occasione della festa è consentito anche l'accesso con le auto.

È inoltre possibile percorrere altri sentieri nelle vicinanze, raggiungere la Cascata Argentera o visitare il Parco archeo minerario. Su questo percorso è possibile visitare due interessanti siti di lavorazione di alcuni minerali presenti sul territorio: il sito Argentera, dove vi sono i resti di un opificio nel quale si lavorava la galena argentifera cavata nelle vicine gallerie e il sito Rondolere, dove è possibile ammirare le imponenti strutture per il trattamento della magnetite (minerale ad alto tenore di ferro e con le più intense proprietà magnetiche) estratta da Pietra Bianca, un settore minerario poco più a monte.