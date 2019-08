"Calici sotto le stelle" nella notte di San Lorenzo di Brusnengo

Il Comune di Brusnengo, in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso del paese, organizza "Calici sotto le stelle", il tradizionale evento di degustazione di vini D.O.C. di Brusnengo nella serata di San Lorenzo, notte delle stelle.

L'appuntamento è per questa sera, sabato 10 agosto, alle 20, in Piazza Matteotti. Dopo la degustazione ci sarà la distribuzione della Panissa di Carlo Re di Albano, e, alle, 21:30, lo spettacolo teatrale in piazza sulla storia di Fra' Dolcino "Raccontando di Dolcino e Margherita" con Eleonora Visco Girardi e Guido Tonetti