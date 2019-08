A Magnano "Polenta in Piazza"

Nella piazza comunale di Magnano tutto è pronto per la 6a edizione di Polenta in Piazza, la manifestazione organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco di Magnano nell'ambito della Fiera di San Rocco, che prenderà il via domani, sabato 10 agosto, alle 19:30, con l'apertura dello stand gastronomico dove si potrà gustare polenta concia, polenta con cinghiale, merluzzo, salsiccia, ed altri sapori, con possibilità di asporto. A seguire serata musicale con Daniele Mass.

Domenica 11 agosto, lo stand gastronomico, con specialità a base di polenta, sarà aperto sia a pranzo, a partire alle 12:30, e a cena, dalle 19:30. Durante la giornata, dalle 9:30 alle 19:30, si potrà curiosare tra le meraviglie dell mercatino della Fiera di San Rocco. In contemporanea, alle 10:30, ci sarà la passeggiata per i boschi ed il borgo medievale di Magnano. Dalle 15:30, con lo spettacolo del Clow Budino partirà il pomeriggio di intrattenimento, in cui ci sarà musica e, alle 18, un momento di magia per i bambini.

Per informazioni si possono consultare i siti www.prolocomagnano.it e www.facebook.com/proloco.magnanobiellese ; scrivere una mail a segreteria@prolocomagnano.it; per prenotazioni occorre contattare Sergio (3386392353).