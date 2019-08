6° Torneo di Calci di Rigore a Mongrando

Domenica 18 Agosto al Polivalente di Mongrando si terrà l’ultima giornata di festa del patrono e, per l’occasione, dalle 14 ci sarà il 6° Torneo di Calci di Rigore organizzato dall’associazione Anduma Lì in collaborazione con il Circolo Acli La Vetta. Le premiazioni avverranno alle 18,30. A far da cornice alla giornata ci sarà la mostra artistica di Eleonora Agnolazza ( con l’arte del carboncino) mentre, dopo il torneo, intrattenimento musicale con Nick Zara. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 3491968879.