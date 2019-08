La vostra spesa direttamente a casa, arriva anche nel Biellese un servizio su misura

Arriva la spesa a casa grazie a L’associazione, inclusa nei servizi di Delta Lab per la salute e il benessere dei biellesi , ha collaudato e infine aperto un servizio di spesa a domicilio su tutto il territorio della provincia insieme al partner commerciale Conad.

“Delta Lab e il negozio Conad di via Ivrea si sono scelti a vicenda – commenta Stefano Morenghi -. Da tempo Conad pensava di attivare questo servizio sul territorio, grazie a questa collaborazione la logistica e consegna avverrà tempestivamente e senza intoppi”.

Il servizio di spesa a domicilio sta diventando sempre più impellente su tutto il territorio nazionale. Incastrare gli orari di lavoro per le famiglie e trovare qualcuno che accompagni gli anziani al supermercato è un problema di tutti i giorni, che Heka S.C.S. Onlus ha deciso di risolvere. Il servizio è fatto su misura per chiunque: per la coppia giovane che lavora fino a tardi, per le famiglie piene di impegni, ma anche e soprattutto per gli anziani e coloro che sono in difficoltà.

“Con Conad abbiamo stilato una vera e propria lista della spesa – spiega Morenghi – tenendo conto delle oscillazioni di prezzo. Il paniere di prodotti a marchio Conad che abbiamo deciso di proporre è a prezzi bassi e fissi a favore di coloro che versano in situazioni di difficoltà economica”.

Anche la prenotazione è semplice e può avvenire sia online che offline. “Utilizzeremo la tecnologia a nostro favore senza tralasciare le esigenze dei più anziani”. Sarà infatti possibile visionare il modulo con tutti i prodotti sul sito di Heka S.C.S. Onlus e fare la propria prenotazione via mail o whatsapp, oppure richiedere un modulo cartaceo che verrà consegnato direttamente a casa. “Chi richiederà il modulo cartaceo potrà poi dettare la spesa scelta al telefono, a un nostro operatore, o riconsegnare la lista a mano”.

Nessun limite di acquisto, neanche riguardo le forniture minime. Il costo del servizio terrà conto del rapporto tra numeri di buste consegnate e km di percorrenza.

Per dettare la spesa a un operatore si potrà contattare il numero di telefono 015 666039 ( interno 2). Per inviarla tramite whastapp il contatto è 371 3175581, mentre via mail: segreteria@heka-scs.com