Sabato tragico al Gran Combin: muore un alpinista, ferita la guida -Cronaca del Nord Ovest

È in corso sul Grand Combin una operazione di soccorso, nella zona a monte della Cabane Valsorey.Le condizioni meteo avverse non permettono ai mezzi aerei di avvicinarsi. L'elicottero di Air Glacier (CH) è riuscito a recuperare un alpinista, ferito. Si tratta di una guida alpina, che presta anche servizio nel Soccorso Alpino Valdostano, che sarà portata all'ospedale di Sion. I soccorritori svizzeri riferiscono anche di una persona deceduta. All'origine dell'incidente potrebbe esserci una scarica di sassi. Al momento, non vi sono altre informazioni. Non si esclude che possano esserci altri feriti. Gli alpinisti erano partiti da poco verso la vetta del Grand Combin, dalla via Svizzera.