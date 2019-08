Alpinista precipita per 60 metri sul Monviso. Soccorso è cosciente -Cronaca dal Nord Ovest

Un alpinista tedesco è precipitato questa mattina lungo la via normale al Monviso sulle prime rocce sopra il ghiacciaio superiore. Erano presenti sul posto 4 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che stavano effettuando la salita per conto proprio che hanno prestato i primi soccorsi all'alpinista. In seguito è arrivata l'eliambulanza 118 da cui sono sbarcati il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e il medico. Nonostante una caduta di circa 60 metri, l'uomo era cosciente benché presentasse un politrauma. Dopo la stabilizzazione è stato caricato a bordo e condotto in ospedale. Anche il compagno di cordata illeso è stato recuperato con l'elicottero.