Vendesi Fiat Panda 4x4 ma l'annuncio si rivela un bluff

Nuovo episodio su internet di truffa. Questa volta è capitato ad un biellese di 69 anni residente ad Andorno. L'uomo ha notato un'inserzione, su un noto sito di compra vendita auto, di una Fiat Panda 4x4. A trattativa avviata viene trovato l'accordo sul pagamento: un primo acconto di 1.450 euro da versare su una carta Posta Pay. Ma una volta eseguita la transazione il biellese non ha ricevuto nè auto nè più notizie del venditore. A seguito di indagine, i militari della stazione della Valle Cervo hanno denunciato per truffa, una donna di 41 anni residente in provincia di Varese.