Senza patente e assicurazione si schianta sul muro della Banca Sella

Intorno alle 10 di oggi sabato 10 agosto un'auto tipo Opel con a bordo un uomo si è schiantata contro il muro perimetrale della Banca Sella di via Delleani travolgendo parte della segnaletica verticale. La probabile causa dell'incidente sarebbe dovuta alla perdita di controllo del mezzo. Dai primi rilievi effettuati dalla polizia locale di Biella sembrerebbe che l'automobilista, le cui generalità non sono rese note, non fosse in possesso di patente ne di assicurazione. Se in quel momento ci fossero stati pedoni sul marciapiedi, il fatto avrebbe assunto toni drammatici.