Donna scomparsa da sabato mattina, ricerche in corso a Pollone

Da più di un'ora è stato aperto ufficialmente il protocollo di ricerca persone scomparse per ritrovare una donna di 57 anni, residente a Biella, che nella mattinata di oggi, 10 agosto, è uscita dalla sua abitazione intorno alle 7.30 per compiere un passeggiata. Non vedendola rientrare, i suoi familiari si sono preoccupati e hanno lanciato l'allarme.

Secondo alcune indiscrezioni la signora potrebbe aver bisogno di alcuni farmaci. Al momento l'Unità comando locale dei vigili del fuoco è stata posizionata sotto i cancelli del Parco Burcina di Pollone, località dove potrebbe essere stata notata da alcuni testimoni. Ora le ricerche si stanno concentrando all'interno del parco e una piccola folla si è radunata poco distante, visibilmente preoccupata.

Sulle tracce della signora sono scesi in campo i volontari Aib, i vigili del fuoco, la Protezione civile e le forze dell'ordine.

Seguiranno aggiornamenti.