Crollano alberi sulla strada per il castello di Zumaglia: Strada interrotta e vigili del fuoco in azione

Vigili del fuoco in azione lungo la strada che conduce al castello di Zumaglia, al confine tra i comuni di Ronco Biellese e Zumaglia. Una pianta di grosse dimensioni è crollata a terra occupando tutta la carreggiata.

Un'altra è in bilico e sta per cadere. A lanciare l'allarme un passante che, in quel momento, passava di lì per caso. Sul posto si stanno recando le squadre dei vigili e i due sindaci per constatare la situazione. La strada ora è interrotta con disagi alla viabilità e tra non molto verrà completamente chiuso il passaggio fino alla completa rimozione degli alberi.

Seguiranno aggiornamenti.