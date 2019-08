Basket mercato femminile: colpo Bfb, da Ivrea arriva Alice Tori

A poco meno di tre settimane dalla ripresa degli allenamenti, il Basket Femminile Biellese piazza un altro colpo importante. Da Ivrea arriva Alice Tori, una dei personaggi con maggiore esperienza tra le fila eporediesi. Giocatrice che si è avvicinata tardi al mondo del basket, ha subito dimostrato grinta e passione. A 15 anni si allenava già in prima squadra, dove sarebbe presto diventata pedina fondamentale. Ha giocato tanti anni in serie B, con alcune esperienze in A.

Quest'anno ritroverà a Biella Elisa Cavigioli con cui aveva già condiviso la serie B ai tempi della Bfb allenata da Brasolin e Fornara. Si è fermata per due volte, in occasione delle gravidanze che hanno visto nascere due splendidi bambini. Ma la voglia di basket l'ha sempre riportata sul parquet con grande entusiasmo e determinazione. Con Alice Tori, da Ivrea dovrebbero inoltre arrivare due prestiti giovanili che già lo scorso anno avevano avuto minuti nella prima squadra di Lettera 22, che potrebbero essere un ulteriore rinforzo del vivaio Bfb.