Ex funicolare, proseguono gli interventi di pulizia straordinaria

Nei prossimi giorni proseguirà e verrà concluso il lavoro di pulizia straordinaria dell’ascensore inclinato del Piazzo (ex funicolare). La ditta Maspero Elevatori sarà al lavoro nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 agosto: l’intervento in particolare riguarda il lavaggio delle vetture. Durante le due giornate ci sarà una limitazione del servizio con una sola cabina in funzione e orari provvisori.

Si informa l’utenza che nelle due giornate del 19 e 20 agosto funzionerà solo un ascensore e nei seguenti orari: dalle 7 alle 8,15, dalle 10 alle 10,30, dalle 12 alle 13,15, dalle 15,45 alle 16,15 e dalle 18 fino all’orario di chiusura (mezzanotte).