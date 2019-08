Graziati dal diluvio i 220 atleti della Sgambata di San Lorenzo

La pioggia ha graziato l'8a edizione della Sgambata di San Lorenzo, corsa non competitiva in partenza mercoledì 7 agosto alle 19,15 per il giro corto e alle 19,45 per quello lungo. "Abbiamo dovuto rivedere il percorso - commentano gli organizzatori -. Si è scelto di annullare il circuito più lungo da 8 km che finiva in Baraggia, ma abbiamo mantenuto quello da 1,5 km per i più piccoli e il percorso da 6,5 km circa per gli adulti".

Nonostante il diluvio, nel pomeriggio di mercoledì, la corsa è stata un successo. Il sole ha fatto capolino un paio di ore prima della partenza e in 220 atleti, tra grandi e piccini, si sono sfidati e divertiti tra le vie del paese di Candelo.