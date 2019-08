Al via la stagione 2019-20, primi sfide in amichevole per La Biellese

Settimana di importanti novità per la nuova Biellese. Sotto la guida di Pier Luca Peritore la prima squadra ha iniziato lunedì la preparazione in vista degli impegni in Coppa Italia e in campionato in programma a settembre. Nel ruolino di marcia in avvicinamento al derby con il Fulgor Ronco Valdengo, primo avversario ufficiale della nuova stagione, i bianconeri misureranno condizione fisica e livello tecnico in quattro test amichevoli.

Si incomincia domenica 11 agosto al Vittorio Pozzo con un match di allenamento in famiglia. Ecco il calendario completo delle uscite in pre-season. Dopo la partitella in famiglia, martedì 13 agosto, alle 16, i lanieri affronteranno in trasferta il Chieri. Domenica 18 triangolare al campo di Vigliano tra i padroni di casa, la Biellese e il Città di Cossato. Fischio d'inizio alle 16. Infine, domenica 25, alle 17, la compagine bianconera sarà di scena al Pozzo contro il Volpiano. Eventuali variazioni al programma verranno comunicate dal club a ridosso del singolo evento.