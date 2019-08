Callabiana torna agli anni '80 con Tracy Spencer VIDEO

Affluenza super per Tracy Spencer. Ieri sera la stella inglese degli anni ’80 lanciata da Claudio Cecchetto si è esibita ad “Agosto a Callabiana”, immersa da una folla di fan che ha cantato con lei le vecchie canzoni che l’hanno resa famosa e incoronata vincitrice del Festivalbar del 1986.

NewsBiella l’ha incontrata prima dell’esibizione e intervistata.

Cosa vuol dire essere questa sera a Callabiana?

“Adoro venire in montagna. Oltre al paesaggio magnifico che il territorio Biellese ha da offrire si respira un’atmosfera di unità tra gli abitanti. È una sensazione speciale che mi affascina. Io adesso vivo in Inghilterra ma capita spesso di tornare in Italia per esibirmi, gli italiani non mi dimenticano e sono sempre elettrizzati di cantare insieme a me le mie canzoni”.

Tracy non è solo una cantante, si è mostrata infatti anche come attrice in alcuni film italiani molto conosciuti. Ad esempio in un pilastro della comicità italiana “L’allenatore nel pallone”, ma è figurata anche con Jerry Calà insieme a Isabella Ferrari e ad una giovane Moana Pozzi.

Quali sono i tuoi progetti futuri Tracy?

“Qualcosa di importante bolle in pentola ma non ne posso ancora parlare. Continuerò a fare tappa in Italia dalla mia casa in Inghilterra per concerti, come succede da 15 anni a questa parte. Ma adesso non pensiamo al futuro, non vedo l’ora di esibirmi sul palco di Callabiana. Faremo una bella Festa”.

E così è stato. I tavoli della pro loco si sono riempiti fin dal tardo pomeriggio e, dopo una buona cena, la folla ha raggiunto la pista da ballo in una trepidante attesa ripagata dall’energia di Tracy Spencer e di tutto il gruppo a corredo.

VIDEO