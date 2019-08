Stasera a Rosazza tributo a Bruce Springsteen

Tornano in alta valle del Cervo i concerti di fine estate. Stasera, venerdì 9 agosto, alle 21, andrà in scena un tributo in onore del cantante Bruce Springsteen al parco comunale di Rosazza. L'ingresso sarà gratuito e, in occasione della rassegna, la pro loco locale raccoglierà fondi da devolvere all'Ircss di Candiolo. Dalle 19 birra e panini a disposizione dei presenti. In caso di maltempo, il concerto sarà posticipato a domani, sabato 10 agosto.