Ad agosto promozioni ed esperienze in “3D” negli show room arredamento Edilnol FOTOGALLERY

Agosto è un mese di grandi sorprese ed offerte per Edilnol, che terrà aperti i suoi showroom di Vigliano Biellese per tutto il mese di agosto.Al suo interno si potranno trovare promozioni di ogni tipo, insieme a grandi esperienze in “3D” da vivere con la propria famiglia, in un apposito spazio, immergendosi nel progetto della propria futura casa.

Durante la ricerca del proprio arredamento ideale, sarà inoltre possibile fare una “pausa break” direttamente nell’area apposita creata da Edilnol all’interno dello show room. Il salone è composto da 2.000 metri quadri di cucine ed arredi modernissimi, in cui sarà possibile spaziare con la fantasia e scoprire quello più adatto alle proprie esigenze.

Si potranno trovare oltre 30 modelli diversi di cucine, con promozioni a partire da euro 1.990, che comprendono ben cinque elettrodomestici Candy, con trasporto e montaggio in omaggio. Le promozioni saranno valide sino al 31 agosto 2019.

Edilnol vi aspetta a Vigliano Biellese, in via delle Fabbriche Nuove 17.Per info: Tel. 015 8129900. Scopri il nuovo sito: www.edilnol.it