Stasera dj set di Woxow al polivalente di Mongrando

Woxow è Theo Fulcheri, un biellese appassionato ed amante della musica, dj, promoter, tour manager.

La sua “ossessione” per la musica inizia a 16 anni, quando con il suo stereo registra delle cassette per gli amici con le collezioni di musica da lui amata. il salto da qui ad essere un dj ed organizzatore di festival è stato naturale. Theo fonda Casabrasa sound system ed, insieme a Cristiano Zanotti, fonda il leggendario Bornasco Reggae Festival, in provincia di Biella, che in pochi anni ospita un sacco di artisti famosi a livello internazionale. In quegli anni Theo è anche membro fondatore della band Dot Vibes che suonerà anche al Rototom Sunsplash.

Nel 2008 Theo si sposta a Londra dove accresce la sua cultura musicale, lavorando anche nella produzione di alcune serate musicali nella metropoli.

Nel 2010 inizia a far parte del collettivo “The sweet life society” con i quali lavora anche e sopratutto da manager e tour manager, portando la band a suonare in festivals come il Glastonbury in Inghilterra. Theo presenta la sua prima produzione musicale intitolata “Alcazar” con ospiti vari artisti internazionali della scena musicale. Un viaggio musicale nella cultura musicale.

Questa sera, venerdì 9 agosto, Theo Fulcheri, alias Woxow, che insieme a Cristiano Zanotti è stato fondatore del Bornasco Reggae Festival dei primi anni 2000, sarà special guest al polivalente di Mongrando per festeggiare, ancora una volta, i 10 anni dall'ultima edizione del Reggae Festival, e per presentare il suo nuovo progetto, nato tra Marsiglia e il Mondo, di cui lui è produttore.

In questo dj set, Woxow spazia dal funk all'hip hop, soul, rnb, reggae, remixes, afrobass. Insieme a Theo Fulcheri, nel warm up, la crew di Ruuumbabox, resident del poli.

La serata di aprirà alle 19 con ingresso libero.