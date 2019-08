Appuntamento da segnare al rientro dalle vacanze per la popolazione di Valdilana. Sabato 7 settembre alle 10,30 verrà inaugurata la nuova caserma della stazione dei Carabinieri di Trivero Valdilana in frazione Cereie 100. In una comunicazione firmata dal sindaco Mario Carli e dal Comandante provinciale Igor Infante si invita tutta la popolazione a partecipare.