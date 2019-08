Agosto negli agriturismi, crescita delle presenze del 3%. Nel Biellese pubblico da Milano e Torino

Arriva agosto e aumentano le partenze e le gite, confermando questo periodo come il preferito per le ferie degli italiani: secondo un’indagine Coldiretti/Ixè sono 23,8 milioni i connazionali in viaggio per concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto dell’estate 2019, in aumento rispetto allo scorso anno dopo le flessioni fatte registrare a giugno e luglio.

Ben l’86% resta in Italia, e tra le scelte per gite e permanenze di più giorni ci sono anche gli agriturismi, con una crescita delle presenze del 3% nell’estate 2019. Gli italiani sono spinti dal turismo rurale a contatto con la natura ma anche dal turismo enogastronomico: viene ricercata soprattutto la capacità di mantenere le tradizioni culinarie nel tempo. L’offerta piemontese è tra le più varie, contando circa 300 agriturismi, diffusi in tutte le province, coprendo così dal lago, alla campagna fino alla montagna.

La nostra regione sta diventando sempre più attraente per i turisti tanto che nel 2018 ci sono state oltre 15 milioni di presenze (+1,35%). “Le sole province di Vercelli e Biella contano circa una trentina di strutture associate a Coldiretti, che offrono soprattutto ristorazione e che confermano che nel mese di agosto il lavoro non manca, con presenze soprattutto provenienti dalle grandi città, Milano e Torino, per una gita o per un pranzo a pochi chilometri dai centri urbani”, spiega Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli – Biella.

È cresciuto il pubblico, ma soprattutto è cresciuta l’attenzione per ciò che significa davvero “agriturismo”: “Gli agriturismi ci riferiscono che negli anni è aumentato l’interesse del pubblico per i prodotti a km zero, stagionali e locali. C’è maggior consapevolezza e ricerca proprio questo tipo di prodotti, cucinati secondo la tradizione, gustati nel contesto naturale e culturale in cui sono stati realizzati, scegliendo un rapporto più diretto con chi ha lavorato per portarli in tavola, dall’agricoltore a chi sta in cucina. È una scelta anche che permette di conoscere meglio il nostro territorio, vicino a due grandi metropoli, trovando possibilità di rilassarsi e divertirsi senza spostarsi troppo, anche quest’ultima una opzione ‘green’”, continua Paolo Dellarole.

Le proposte degli agriturismi vercellesi e biellesi sono molte e varie, dalla comune proposta del pranzo di Ferragosto agli aperitivi in cascina nelle sere del weekend, dalla fattoria didattica a un momento di ristoro o una merenda lungo gli itinerari alla scoperta delle nostre province. Il sito www.campagnamica.it permette di trovare tutti gli agriturismi e di mettere in connessione gli imprenditori agricoli con i cittadini per acquistare i prodotti. Inoltre, è possibile trovare i mercati di Campagna Amica della zona, le fattorie e le botteghe dove poter acquistare il vero Made in Italy agroalimentare, ma anche i ristoranti che offrono menù con i prodotti acquistati direttamente dalle imprese Coldiretti.