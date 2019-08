Si butta dalla tribuna centrale dello stadio La Marmora Pozzo e tenta di togliersi la vita

"Ha oltrepassato la catenella di chiusura alle tribune, è salito le prime due scale per arrivare nella zona della tribuna centrale, ha scavalcato la ringhiera e si è buttato di sotto". A parlare è un testimone presente all'interno dell'area verde dello stadio La Marmora-Pozzo, che ha assistito il "volo" di un 67enne biellese che si è lanciato da un'altezza di 4 o 5 metri. Il fatto è successo intorno alle 17, del pomeriggio di oggi, a Biella. Allertati subito i soccorsi, l'uomo è stato preso in cura dai sanitari dell'ambulanza del 118. Al pronto soccorso del nosocomio di Ponderano gli hanno refertato alcune fratture. E' intervenuta anche una pattuglia della polizia locale per le testimonianze del caso.