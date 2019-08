Incidente sulla Biella Oropa: quattro feriti trasportati all'ospedale

Quattro feriti è il bilancio dell'incidente di oggi pomeriggio, intorno alle 14,30, sulla strada che scende da Oropa verso Biella, nelle vicinanze dell'agriturismo Cascina Noce. Dalle prime testimonianze, arrivato nei pressi di una curva, il motociclista davanti deve aver perso il controllo del mezzo per andare contro il muretto a monte della carreggiata. Il guidatore della seconda moto, quella dietro, forse per paura o per evitare l'impatto, è caduto anch'esso sull'asfalto. Le due coppie, uomo e donna tutti di oltre 50 anni una residente nel comasco l'altra nel biellese, sono state trasportate all'ospedale di Ponderano per le cure del caso. I rilievi sono affidati alla polizia locale. Traffico molto rallentato, con lunghe code di auto, per permettere i soccorsi ai feriti.