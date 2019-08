Incidente sul lavoro: sbatte contro una porta a vetri e si taglia. Ne avrà per 15 giorni

Sono in corso di accertamento da parte dello Spesal dell'Asl di Biella le cause dell'incidente sul lavoro avvenuto ieri alle 19 in un'azienda di Gaglianico. Il 62enne residente a Bergamo avrebbe sbattutto contro una porta a vetri procurandosi diversi tagli sul corpo. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri di Andorno. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Ponderano in codice giallo. La prognosi emessa dai medici è stata di 15 giorni di guarigione.